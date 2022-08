Exige la liberación de Pablo López Alavez

ienen mala suerte quienes defienden los bosques mexicanos, como es el caso de Pablo López Alavez, quien luchó durante décadas para proteger el bosque de la voracidad del talamonte empresarial, y el agua para el sustento de San Isidro Aloapan, Oaxaca. Un buen día, esos mismos insaciables, fastidiados de su tenacidad y congruencia, le tendieron una emboscada y le colgaron el sambenito de un asesinato; así lograron encerrarlo en el penal de Etla. De esto hace ya 12 largos años.

Ahora ese mismo bosque y montañas están siendo talados sin pudor por verdaderos criminales, quienes a sus anchas se burlan de la comunidad de casi 700 zapotecas que viven ahí. Y tienen miedo de hablar, porque en la oscuridad la impunidad del señor de horca y cuchillo es la ley todavía en esas latitudes.

La gente de esa comunidad, además, no habla español ni tienen acceso a Internet, a tiendas o servicios de salud. Ojalá vayan algunos médicos cubanos para allá, pues está visto que los galenos mexicanos no irán; éstos esperan, en su fantasía, hacerse millonarios antes.

Organizaciones indígenas locales dicen que los ricos y poderosos son paramilitares asociados con el negocio del comercio de la madera en San Miguel Aloapan y partidarios del PRI, el eterno en el poder de esos lugares.

Según estas comunidades, tanto la investigación preliminar como el caso penal demuestran que hubo complicidad y corrupción de las autoridades y del sistema judicial local.

El presidente López Obrador señaló que en su gobierno se examinarían los casos en los que hubiera evidencia adecuada de falta del debido proceso .

Exhortamos al Presidente a honrar ese compromiso y revisar el caso para que Pablo López Alavez sea puesto en libertad.

El pasado 14 de agosto, como una forma de protesta, 171 comunidades sembraron árboles en el Cerro del Fortín, honrando a la Madre Tierra para que pronto salga libre.

Rebeca G. Anduiza

Reprocha la inaccesibilidad del parlamento abierto

Decidí participar con mi proyecto Tablero Electoral Ciudadano en el foro Comunicación, medios digitales y redes sociales, del pasado 4 de agosto. Inicié el registro en el micrositio el 26 de julio y el sistema me permitió completar el trámite hasta el 1º de agosto, cuando por fin apareció disponible el foro citado; recibí el folio 1788 con un comentario que decía, de ser el caso, sería invitado. El 3 de agosto me comuniqué a la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para solicitar informes y se me sugirió que expusiera mi inquietud por correo al secretario técnico, José Omar Sánchez Molina.

No recibí invitación, ni respuesta a ese mensaje de correo… ni nada. Pregunto: qué tan abiertos son los parlamentos, quién decide cuáles son los participantes y si en realidad los ciudadanos podemos hacer colectivas las propuestas en un momento de cambio como éste, cuáles serán las vías para que nuestra voz sea en verdad escuchada.

Joaquín Berruecos

