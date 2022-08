No se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda, nada más es cosa de ver los medios; ayer (lunes) los vimos, para darnos cuenta , señaló.

El Judicial decidirá la extradición de Caro Quintero

Respecto a la solicitud de extradición de Caro Quintero –capturado hace unas semanas– y de declaraciones, bajo anonimato, de agentes de la DEA que señalaron que en la colaboración no confían en el Ejército, pero sí en la Marina, el mandatario respondió: “Ya no son los tiempos de (Felipe) Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y furioso –cuando Washington introdujo armas a México para rastrearlas, estrategia que no funcionó y que dotó de arsenal a las bandas de la delincuencia–, ahora hay cooperación, pero se respeta nuestra soberanía. Y nosotros les tenemos mucha confianza a las fuerzas armadas de México, al Ejército y a la Marina y no aceptamos esos comentarios, porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía”.

Refirió que Caro Quintero ha promovido diversos amparos para evitar su extradición, y será el Poder Judicial y la FGR quienes definan en ese ámbito; y en lo que corresponde al Ejecutivo, la postura la fijarán los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, y de la SRE, Marcelo Ebrard.

López Obrador consideró que las declaraciones de elementos de agencias extranjeras, en este caso estadunidenses, de que sólo confían en la Marina y por ello prefieren trabajar con esa corporación, representan una intromisión alevosa .