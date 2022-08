Con una carpeta de investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito en Campeche y luego que el fiscal del estado, Renato Sales Heredia, solicitó su desafuero como diputado federal, Moreno Cárdenas replicó en un video: De Morena no espero justicia, espero venganza; me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo .

La réplica de Moreno al movimiento legal de Sales Heredia se produjo en un video, en las socorridas redes sociales.

Al fiscal de Campeche se le ubica como acérrimo rival político de Alito, ex gobernador de ese estado, quien expuso que el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utiliza las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores .

En mangas de camisa para demostrar su corpulencia y fortaleza física, el campechano se envalentonó: Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. A los tiranos hay que enfrentarlos .