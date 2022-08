Si bien es cierto que el trabajo de las vestuaristas destaca gracias a que la fuerza femenina crece cada vez más en la sociedad, en opinión de Jiménez también es necesario admitir que el machismo ha orillado a las mujeres a dedicarse al vestuario.

“Consideran que nuestra capacidad es insuficiente para hacer escenografía e iluminación. Nos relegan al trabajo de vestuario, y aunque nos encanta y el talento de todas maneras ahí está, sigue privilegiándose el papel del hombre.

No es una impresión equivocada la que una tiene. Los puestos más importantes y reconocidos actualmente en escenografía e iluminación se los siguen dando a hombres y no es que no haya mujeres , asegura.

Vestuario a Escena Mx, la asociación civil que preside, se formó en la Cuadrienal de Praga, en 2019, con el propósito de difundir de distintas maneras el trabajo de estos diseñadores. Está integrada por 20 miembros, de los cuales sólo cuatro son hombres.

Uno de sus mayores logros fue la celebración, en mayo pasado, del Encuentro de la Subcomisión de Vestuario de la OISTAT, que contó con la asistencia de 15 diseñadoras de alrededor del mundo, quienes además exhibieron su trabajo en la exposición Vestuario para la Escena 2022 en el Centro Nacional de las Artes. Esta muestra se presentará en la Universidad de Monterrey en septiembre y en la Muestra Nacional de Teatro durante noviembre en Torreón.

La asociación ha ofrecido una decena de cursos y talleres para promover la conciencia de los derechos autorales y laborales de las vestuaristas, entre otros temas. En el WSD 2022, por ejemplo, algunas de sus integrantes participaron como panelistas para hablar del Teatro de Origen Mexicano y de la Producción Sustentable de Vestuario en México.

Contenidos Artísticos felicita a los diseñadores mexicanos premiados en la quinta edición del World Stage Design, y en especial a las diseñadoras emergentes, pues es una firma que celebra sus 10 años de vida apegándose a los valores de la diversidad, la inclusión y la equidad, con un enfoque especial en el trabajo y las temáticas de mujeres para darle visibilidad a su labor.