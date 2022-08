“La Liga Mx ha crecido bastante, lo hemos visto en estos días, han ido muchos jóvenes a Europa y eso habla bien del mexicano, así como de nuestro torneo. Estamos empezando a hacer mucho ruido, y me quedo muy contento porque en-tre más mexicanos vayamos al viejo continente es mucho mejor, pues la competencia contra los equipos de élite es muy complicada; ellos están acostumbrados a hacer cosas diferentes y se nota.

Tras aprobar los exámenes médicos, el conjunto holandés dio a conocer en sus redes sociales el fichaje del ahora ex americanista, quien regresó el martes a territorio nacional para tramitar su visa de trabajo y debutar lo antes posi-ble con su nuevo club.

El canterano de Santos Laguna indicó además que, antes de aceptar la propuesta del Ajax, habló con el técnico de la selección nacional Gerardo Tata Martino, quien dijo, considera que está listo para jugar en Europa.

“Le había platicado que mi sueño era ir al futbol europeo, me dijo que esta era una gran oportunidad porque ya soy un jugador consolida-do, que ya estaba bien preparado.

Nos pidió que cuando hubiera algún cambio de equipo se lo comunicáramos antes. Eso hice, y se puso muy feliz, me he consolidado en su proceso y sé que él está a gusto con mis actuaciones; le he aprendi-do mucho , mencionó.

Sánchez disputó 156 partidos en la Liga Mx, 125 con el América y 31 con Santos, y anotó dos goles. Ganó los títulos del Clausura 2018 (Santos) y Apertura 2018 (América), así como la Copa Mx del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2018-19 con las Águilas.

Por otro lado, el PSV Eindhoven, también de la Liga de Holanda, informó ayer sobre la renovación de contrato del tricolor Érick Gutiérrez hasta 2025.

El anunció se hizo después del gran partido que tuvo ante el Mónaco en la tercera ronda de la fase previa de la Champions, donde colaboró con un gol.

Asimismo, se dio a conocer que el canterano americanista Alejandro Díaz, quien militaba en el Pacific FC, de la Primera División de Canadá, se integrará al Sogndal Fotball, de la Segunda División de Noruega.