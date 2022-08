No obstante, como lo hizo desde el lunes que el mandatario anunció que la fuerza de la Guardia Nacional pasará, por un decreto suyo, al Ejército, Moreira insistió que decidirán las acciones jurídicas y políticas a tomar, cuando el Ejecutivo envíe su propuesta de reforma constitucional.

El PAN resaltó que, si el mandatario envía su propuesta de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena no va a pasar; es una reforma peligrosa . Rubén Moreira, coordinador del PRI, resaltó: tenemos muy claro la defensa de la Constitución .

El legislador priísta anticipó que las bancadas de PAN, PRI y PRD realizarán sus reuniones plenarias para definir sus temas prioritarios del próximo periodo de sesiones ordinarias, y luego citarán a una reunión de trabajo conjunta para empatar agendas .

Anticipó que se buscará modificar el proyecto de presupuesto de egresos 2023, para que llegue más dinero, más recursos a estados y municipios. Esperamos un gasto más federalista .