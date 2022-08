Le disgustaba que lo llamaran diseñador de modas, ya que prefería no identificarse con lo que consideraba el consumo conspicuo, frívolo y seguidor de las tendencias.

El funeral de Miyake ya se había realizado con la única presencia de familiares , acorde con sus deseos, y no hay planes de una ceremonia pública, agregó.

Murió en la noche del 5 de agosto , dijo una empleada, contactada por teléfono y que no quiso revelar su identidad, sin dar más detalles sobre el deceso de Miyake.

▲ Cuando recibió la Legión de Honor del gobierno francés, en el Centro Nacional de Arte de Tokio. Foto Ap

Una y otra vez regresaba a su concepto básico de empezar con una sola pieza de tela plisada, envuelta, plegada o cortada.

A lo largo de los años se inspiró en una variedad de culturas y motivos sociales, así como objetos cotidianos: plástico, mimbre, papel tradicional japonés washi, yute, batik o tinturas índigo.

A veces evocaba imágenes de Jimi Hendrix y Janis Joplin, o con la colaboración del artista japonés Tadanori Yokoo obtenía imágenes de monos y follaje en tonos sicodélicos brillantes.

Otros colaboradores suyos fueron el diseñador de muebles e interiores Shiro Kuramata, el fotógrafo Irving Penn, el coreógrafo y director Maurice Béjart, la ceramista Lucie Rie y el Ballet de Fráncfort.

Miyake desfiló en París con un espectacular show de moda masculina que incluyó modelos, bailarines y acróbatas.

Belleza y alegría

Nacido en Hiroshima en 1938, Miyake tenía siete años cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre su ciudad, en agosto de 1945.

Nunca quise compartir mis recuerdos o pensamientos de ese día , escribió Miyake en el New York Times en 2009.

He intentado, aunque sin éxito, dejarlos atrás, prefiriendo pensar en cosas que se pueden crear, no destruir, y que aportan belleza y alegría.

El diseñador estableció el Miyake Design Studio en 1970 en Tokio y poco después abrió su primera tienda en París.

En 1980, su carrera estaba en pleno apogeo y comenzó a experimentar con materiales como plástico, metal, alambre e incluso papel artesanal japonés.

Inventó la línea Pleats Please, prendas con pliegues permanentes que no se arrugan, los triángulos futuristas de su bolso Bao Bao y su concepto A-POC (A Piece Of Cloth), que utiliza computadoras para cortar prendas enteras sin costuras.