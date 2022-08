Ante esta situación, consideró que el clásico tapatío será una buena oportunidad para iniciar una racha de buenos resultados.

En ese sentido, dejó en claro que vencer a los rojinegros, actuales bicampeones del futbol mexicano, no hará que el Rebaño salve esta temporada. El torneo no nada más es un partido. Chivas siempre tiene que ganar, sea el rival que sea, este semestre no hemos estado a la altura, pero tenemos que seguir trabajando , aseveró.

Finalmente, el arquero indicó que sus buenas actuaciones, las cuales han salvado al equipo rojiblanco de caer en varias ocasiones, no serán relevantes mientras el plantel no obtenga triunfos.