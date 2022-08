Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de agosto de 2022

Las Vegas. El ex corredor de la NFL, Marshawn Lynch, fue arrestado ayer en Las Vegas como sospechoso de conducir ebrio o bajo los efectos de un enervante. Los agentes detuvieron el vehículo de Lynch, de 36 años, a las 7:30 de la mañana, mientras manejaba, y concluyeron que no estaba en condiciones de hacerlo, informó la policía en el comunicado, que no precisa si fue sometido a una prueba de alcoholemia. Lynch jugó 12 temporadas en la NFL, casi toda su carrera con los Halcones Marinos de Seattle. Elegido cinco veces al Pro Bowl sumó 10 mil 413 yardas por tierra y 85 acarreos de anotación entre 2007 y 2019 con Seattle, Bills de Búfalo y Raiders de Oakland.