▲ En su más reciente exposición, Betsabeé Romero utilizó parabrisas estrellados como metáfora de la forma en que nuestras ventanas hacia el mundo no nos permiten ver a futuro. Foto cortesía de la artista

Del arte digital actual me interesa el ojo de las nuevas generaciones, aunque no sabemos si eso se va a privatizar demasiado porque hay una búsqueda de mercado. Creo que los jóvenes se están acercando al arte con otros medios y preguntas, desde otro territorio y desde su manera de acompañarse por el arte. Me interesa mucho y me siento con la responsabilidad de involucrarme con esas nuevas maneras de acercarse al público.

El libro Cuando el tiempo se rompió incluye textos de curadores internacionales, así como de la escritora Mónica Lavín, quien afirma que Betsabeé ha hecho del limbo de quienes mueren sin nombre ni sepultura, un lugar visible. Los globos de Cantolla, volátiles, alegres y de ruta incierta flotaron en el patio central del Museo Británico entre calaveras de hojalata para compartir nuestra manera de celebrar la muerte: para recordar a los difuntos anónimos, los nómadas transterrados, los soñadores, los expulsados, los marginados. En esa exposición londinense de 2015, la artista mexicana sólo contaba con 24 horas para montar aquellas piezas.

Luego de la presentación del volumen, Romero inaugurará el 20 de agosto una exposición individual en el nuevo centro cultural Arte Obrera (ubicado en la avenida 20 de noviembre 445, colonia Obrera), un espacio que con mucho esfuerzo abrió el taller de serigrafía 75 Grados, con el que he trabajado casi 20 años. Haré grafitis con los chavos de la colonia, montaremos un carro y colgaremos cosas en la calle. Es un centro que está muy relacionado con la comunidad. Aunque sean épocas muy difíciles para la cultura, hay que apoyar la apertura de este tipo de recintos .

Después, en Londres, la artista presentará una instalación en los jardines botánicos de la Reina de Inglaterra “como un gran homenaje a la importancia de la flor en México, no sólo como parte de nuestra cultura de la generosidad en la ofrenda, la devoción o la fe, sino para recordar que somos el tercer productor de flores en el mundo y 90 por ciento se consumen aquí, porque las regalamos y las comemos; nacemos y crecemos con flores.

“En la época prehispánica, el símbolo de la flor era entre terrenal y cósmico: unida por la mano del hombre que la cultiva, está una flor de cuatro pétalos, que son los cuatro elementos, pero también el universo y el punto de unión entre la flor que mira al cielo y tiene raíces en la tierra.

Esa flor es el motivo de un gran candil de 10 metros de largo y 8 de ancho que voy a colgar en el invernadero de los jardines británicos. También haré una instalación de Día de Muertos en homenaje a todos los duelos de la pandemia en el mundo , adelantó la artista.

El libro Cuando el tiempo se rompió, de Betsabeé Romero, se presentará mañana a las 18 horas en el Museo de la Ciudad de México (José María Pino Suárez 30, Centro Histórico). Participan Carmen Cuenca y la autora.