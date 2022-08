Sánchez Barrios advirtió que no cederá en respaldar el punto de acuerdo para que se cite a comparecer a Cuevas en el Congreso, al mencionar que tienen el apoyo de Morena, porque es necesario que explique quiénes son los agresores.

De acuerdo con denuncias de comerciantes que le han hecho llegar a la legisladora, personal del área de Vía Pública de la alcaldía, acompañados de personas que posiblemente son familiares de la alcaldesa, intimidan a comerciantes con el objetivo de desplazarlos, por lo que suman al menos seis ataques desde octubre del año pasado a la fecha.

En entrevista, mencionó que de por sí la Cuauhtémoc es un punto rojo y luego ella genera ese tipo de violencia. Al mandar golpear a legisladoras, qué ejemplo pone a los ciudadanos , preguntó, tras recordar que el jueves pasado agredieron a su correligionaria Maxta González, en la colonia Obrera.