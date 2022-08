Alondra Flores Soto

Domingo 7 de agosto de 2022, p. 3

La fotógrafa Greta Rico documenta la orfandad causada por los feminicidios en México y a las mujeres que asumen el papel de cuidadoras. Estas imágenes se hacen con mucha indignación, rabia, con un sentimiento constante de frustración por la impunidad y, sobre todo, con mucho dolor de ver que, desafortunadamente, este tema no tiene fin , dice en entrevista la periodista mexicana, quien fue reconocida por su serie Madre sustituta con el premio The Women Photograph+Leica Grant.

Yo soy una fotógrafa que se asume como feminista; tengo claro que cuento historias con este enfoque. Dentro de las ciencias sociales, las antropólogas feministas terminan con el concepto de objetividad y vinieron a decirnos que no podemos arrancarnos todo lo que somos; estoy cargada de cuestiones culturales, prejuicios, pero también de valores, concepciones del mundo y desde ahí hago mi trabajo , expresa en entrevista.

Greta Rico inició el trabajo premiado después del homicidio de su prima Fernanda, en el estado de México, caso que trastocó a su familia, pues la hermana mayor, Siomara, comenzó a hacerse cargo de su sobrina Nicole, entonces de tres años. A ellas dedicó el reconocimiento: Quisiera que con cada fotografía se borre un poco del dolor y la tristeza que las atraviesa , difundió la periodista, junto con el anunció del certamen internacional.

Estoy convencida de que trabajo desde mi subjetividad como mujer y fotógrafa. No me separo del dolor y la tristeza que me ha significado atravesar esta situación de las mujeres de mi familia . Menciona el caso reciente de Luz Raquel Padilla, en Guadalajara, que ocurre en el contexto de una completa y absoluta impunidad.

Situaciones como la de Raquel nos interpelan a todas, y justo con esa indignación tenemos que salir a la calle a hacer nuestra chamba. Este discurso de la objetividad que nos enseñaron en la escuela de periodismo tiene que ver con que la gente no esté entendiendo la dimensión del problema, porque salimos a la calle apostando a mantener distancia. Quiero que se metan a ver las fotos, con una serie de vulnerabilidades y discriminaciones que están enfrentando estas mujeres; que se entienda que cuando matan a una mujer, el drama no termina ahí, sino que deviene en un montón de situaciones que no dimensionamos.

El certamen es organizado por Women Photograph, organismo internacional que promueve visualizar el trabajo de fotoperiodistas mujeres y de género no binario. El premio es para quienes estén comprometidas con la comunidad donde trabajan y que cubren temas más allá de la documentación periodística tradicional.