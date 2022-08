E

n el Diario de Jalapa (28/12/21) Daniela Griego, titular del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), aseguró que la posibilidad de una reforma a su ley no debe verse con connotación negativa , sino como una opción incluyente para mejorar los ingresos propios y cumplir con las jubilaciones. Se trata, dijo, de reformas adaptadas a la realidad actual y basadas en recomendaciones de estudios actuariales. Esas recomendaciones, precisó, derivan del déficit que presenta el IPE. Llama la atención que, después de publicitar su gestión en el instituto como historia de éxito , ahora invoque reformas usando el mismo lenguaje tecnocrático-neoliberal y escudándose en los estudios actuariales. Sin embargo, Griego asegura no tener propuesta de reforma.

¿No es acaso suficiente lo que logró su historía de éxito para cumplir con sus obligaciones pensionarias? ¿O es que como integrante de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (Oniess) pretende reactivar la agenda de reformas neoliberales en plena 4T? ¿Está informado el gobernador Cuitláhuac García de la vocación reformista de la directora general que él nombró?

Griego documenta que los principales ingresos del IPE son cuotas/aportaciones de los trabajadores activos, más rentas e inversión y que se debería buscar mejorar el programa de préstamos, aumentar la productividad de los inmuebles, mejorar las inversiones financieras, abrir el ala de negocios que fue cancelada y revisar el tema de los trabajadores activos. Destaca que el subsidio estatal al IPE no se ha disparado: 3 mil 129 millones de pesos en 2019; 3 mil 300 mi-llones de pesos en 2020 y 3 mil 299 millones de pesos en 2021. La variación es 2.4 por ciento anual porque se incrementó el ingreso. El IPE no es una carga : a corto/mediano plazos tiene resuelto el tema financiero. ¿Por qué entonces amenza con una reforma para la cual no tiene propuesta?

El IPE cubre 98 mil trabajadores activos y 32 mil 200 pensionados: una proporción de tres a uno. La nómina promedio mensual suma un total de 550 millones de pesos. El gasto operativo es corto y se encuentra normado. El presupuesto para 2022 será de 9 mil 200 millones de pesos, cubierto con ingresos propios y subdidio. ¿Por qué entonces una reforma?

Griego informa que, desde el inicio de su administración, se implementó una estrategia para incrementar ingresos y contener el déficit. Se firmaron 50 convenios relacionados con el reconocimiento de deuda y 82 de retención de participaciones federales con ayuntamientos. Así se regularizó la aportación de cuotas que retiene la Secretaría de Finanzas estatal y remite directamente al IPE. Además se regularizaron las nóminas de base y confianza para entregar completas las cuotas.