Les hablo de esto porque yo lo padecí, y me salvé porque me atendieron a tiempo. Se me cerró por completo la vena, la arteria. Llegué a urgencias a las 2 de la mañana. Y ese medicamento que tienen ahí me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria .

Acompañado de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, López Obrador agregó que ahora están muy enojados los conservadores porque van a venir 600 especialistas de Cuba a ayudarnos, médicos especialistas, 600, porque la salud es un derecho humano, no tiene que ver con la ideología, no tiene que ver con la política , aunque en el anuncio hecho por el gobierno federal sobre la contratación refiere que se trata de 500 médicos y especialistas cubanos los que llegarán al país.

La salud es primero, la salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con la política. Y claro que necesitamos los especialistas y los vamos a traer de Francia, de China, de Estados Unidos. Y por eso agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba, porque ya están llegando especialistas de ese país a México , dijo en un acto desarrollado en el hospital general de Huamantla.

Expresó que era tanto el dolor que tenía, que llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando. Afortunadamente, se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo, y ya llegó el cardiólogo, el especialista y me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron .

Colado

A la mitad del acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Huamantla, Emmanuel, un niño de 8 años de edad, se coló entre las vallas y logró llegar hasta el mandatario tras pasar entre los asistentes y los integrantes de la ayudantía del mandatario.

Entregó una carta al jefe del Ejecutivo federal con la que le pidió que su papá fuera liberado. Se trata del hijo de Saúl Rosales, quien junto con junto con Raymundo Cahuantzi fue detenido en julio pasado por el linchamiento de un supuesto ladrón en San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan. Alfredo N fue golpeado y quemado vivo luego de que distintas personas le rociaron gasolina al concluir la procesión del Viernes Santo, en abril.

Luego de que el presidente lo atendió cuando estaba en el presídium, el menor regresó y contó a María de los Ángeles, su abuela: me dijo que iba a salir .

Las esposas de ambos detenidos portaban pancartas con las que piden justicia . Reprocharon que el proceso de su detención fue irregular y aseguraron que son inocentes y no estaban en el lugar.

A la vez, responsabilizaron por los casos de linchamiento a la falta de atención de la policía y el abandono de algunas zonas en las que, afirman, se ha incrementado la inseguridad.