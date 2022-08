Martín Arceo S.

Sábado 6 de agosto de 2022, p. 6

“La generación de comiqueros mexicanos que viene toca temas que quienes la precedieron no abordaron, como la identidad de género. En esos tópicos están interesados los editores internacionales, y hay un montón de trabajo. Cuando un dibujante mexicano se queja de que no les dan chamba en Marvel (editorial que publica la serie de El Hombre Araña y de otros muchos superhéroes) argumentando que su estilo no gusta en Estados Unidos, le sugiero que lo cambie, que se destruya y se vuelva a crear, lo que implica vencer miedos generados por uno mismo”, propone el narrador gráfico Enid Balam (Yautepec, Morelos, 1988).

Con apenas seis años publicando historietas, Enid empezó por la puerta grande en la editorial francesa Delcourt y ha colaborado con la afamada empresa gala Humanoïdes Associés, hogar de leyendas como Moebius, Alejandro Jodorowski, Milo Manara, Juan Giménez y muchos más.

Su trabajo también se ha presentado en Marvel –participó en Wildcards, a partir de conceptos de George RR Martin, autor de Juego de tronos–, y en el sello inglés Titan, donde ilustró guiones de la escritora Victoria Schwab para la serie Extraordinary, nominada al premio por la mejor historieta de 2021 que la Sociedad Británica de Fantasía otorgará en septiembre próximo.

También para Titan realizó Black Lotus, inspirada en el clásico de ciencia-ficción Blade Runner, en la cual se reflexiona sobre qué te hace ser humano, cómo una máquina te puede enseñar de compasión y bondad .

Talento emergente

En entrevista, comentó que “a pesar de haber decidido medirme y competir con dibujantes internacionales, estoy al pendiente de lo que hacen los narradores gráficos mexicanos, que están ahora reflexionando sobre quiénes somos, veo mucho talento en formación como Alba Glez, quien en diciembre pasado publicó en Marvel el cómic Voices”.