Fue interesante sacar un disco en esa temporada tan rara y oscura que fue el confinamiento. Afortunadamente, logramos producir el disco completo. Fueron dos años en que tuvimos que apoyarnos con nuestras redes sociales, hemos incrementado seguidores mediante Internet, pero definitivamente ya hacía falta tocar en vivo, si no lo haces así, no va completo el paquete. En la actualidad es difícil que un artista haga presentaciones en vivo, y estamos ansiosos por tocar , expresó el músico mexicano.

Colaboraciones de alto nivel

La banda inició en 1996, y fueron considerados los mejores exponentes del metal progresivo nacional, desde entonces su sonido se ha metido en el gusto del público mexicano. La agrupación sigue necia con ese género, pese a que en la actualidad no tiene tanta popularidad entre los jóvenes

“Gracias al uso de nuestras redes Ágora continúa en el gusto del público, pero se me hace un medio frío. Sólo tuvimos un concierto por streaming. Afortunadamente, nos invitaron a hacer más, pero no nos sentíamos cómodos.

“Cuando preparamos la difusión del disco, escuchar a mis compañeros a distancia fue muy distinto. Las reuniones en Zoom fueron el medio para comunicarnos, cuando estábamos acostumbrados a estar juntos. Estructurar el trabajo y la familia fue el reto en pandemia, así como organizar los ingresos porque a la música le pegó durísimo el encierro.

Como músico sientes la ausencia de la audiencia, ya que en vivo huele el escenario, las luces te dan energía y ahora que volvemos a presentarnos lo valoramos mucho. Sin conciertos me volvería loco. Uno sacrifica cosas para poder disfrutar esos 90 minutos en el escenario , compartió el baterista.

Ágora cuenta con cuatro producciones discográficas anteriores y un DVD en vivo. Se han presentado en festivales nacionales e internacionales como Vive Latino, Rock al Parque, Hell & Heaven y Fronterizo Fest. También han compartido escenario con bandas de la talla de Kiss, Judas Priest, Guns & Roses, Megadeth, Mötley Crüe, Deep Purple e Iron Maiden.

El rock a veces se pone de moda y otras no, como ahora, que con el fenómeno de Stranger Things volvió el metal. En el Vive Latino me di cuenta de que antes eras metalero o eskato pero no te abrías a más géneros, y las nuevas generaciones no se quedan con un género. Pero sí te puedo decir que quienes estamos en el rock somos una ola de necios insistiendo en este género , concluyó Eduardo Carrillo.

El concierto se llevará a cabo el 3 de septiembre en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de las taquillas del lugar y de la página www.passline.com