Verónica Musalem expresó que la pieza la trasladó a universos sugerentes, apocalípticos y devastadores. Por su contundente propuesta estilística, poética y dramatúrgica, así como temática, el texto me llevó a los territorios que me envuelven, me retan en el teatro y en la escena de hoy .

El premio de dramaturgia Incendia 2022, dijo Perla de la Rosa, va dirigido a todas esas mujeres que hoy están escribiendo teatro con gran talento y sensibilidad. Sin embargo, es doloroso involucrarse en las ficciones de estas dramaturgias, pues el tema presente es el feminicidio, la desaparición y la violencia patriarcal .

La Secretaría de Cultura de Jalisco será la encargada de producir el montaje, que se estrenará y tendrá una temporada en un espacio público adscrito a esta institución, en el contexto de su programación 2023. El premio consiste en un monto económico y el montaje de la puesta en escena.

Rita Gironés Blanco se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona, España. En 1998, su experiencia de actriz con la directora rumana Catalina Buzoianu la impulsó a dedicarse por completo a las artes escénicas.

Ha actuado bajo la dirección de creadores escénicos como Ricard Salvat, Joan Ollé y Sanchís Sinisterra. Desde 2002 reside en México donde está naturalizada mexicana y trabaja de actriz y directora.

Otras distinciones

Los Premios Nacionales de Dramaturgia seleccionaron como ganadora del reconocimiento Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022, la obra La cascarita, escrita por Janil Yumil Uc Tun.

El galardón incluye la publicación del texto a cargo del Programa Cultural Tierra Adentro, una bolsa económica, así como la producción y programación de la pieza en el Foro La Gruta.

En tanto, la puesta en escena Calladita, de Itzel Sarai Trejo Leone, recibió una mención honorífica.