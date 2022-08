Luego de varios intentos, los felinos llegaron a la meta, aunque no por conducto de sus atacantes. Dinenno mandó un pase al lateral Jerónimo Rodríguez (42), quien definió con un disparo cruzado que pegó en el poste para entrar a las redes.

El grito de goya, goya se desató en las gradas, pese a que la jugada estaba precedida de una aparente falta de Alves sobre Jesús Gallardo, pero el silbante Diego Montaño no marcó infracción.

Los Rayados equilibraron el marcador tras un error de Nicolás Freire (45+2), quien, en un intento por desviar el balón, lo mandó a puerta propia con un cabezazo.

Los universitarios alcanzaron las redes en el complemento con un disparo de Dinenno, pero el silbante Montaño desató polémica al anular el tanto por un fuera de lugar, desatando una ola de reclamos.

Me quedo frustrado porque hicimos todo para ganar. No tomamos malas decisiones, no faltó fineza , dijo el técnico de Pumas, Andrés Lillini, quien dejó claro que confía en sus delanteros y no es obligación sólo de uno resolver el partido.

Los auriazules viajen el martes para el encuentro que sostendrán el próximo domingo ante el Barcelona en el trofeo Joan Gamper.

En el estadio TSM, un tanto de Juan Francisco Brunetta (60) permitió a Santos regresar al triunfo después de tres jornadas al derrotar 1-0 al Atlas. Los Guerreros saltaron al lugar 10 con siete puntos, al tiempo que los tapatíos están en el 16, con cuatro unidades.