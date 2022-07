Nosotros creemos en un cambio verdadero y que los asuntos se resuelven de forma pacífica y con justicia social, por ello se lo planteamos en esta carta a usted señor Presidente y a los directores de la Conagua y del OCVM.

Esperamos su valiosa intervención para que se realice la indemnización correspondiente, agradecemos su atención y reciba un caluroso abrazo.

Unión de Vecinos de Plazas de Aragón y Valle de Aragón 2ª Sección, Blanca Irene Solano González, coordinadora de la UVPV

Sentido adiós para Alberto Isunza Ogazón

Has partido y no has partido. Falleció nuestro querido colega, Alberto Isunza Ogazón, ejemplo imperecedero de congruencia y compromiso en el trabajo concreto, aplicado, continuo, afectuoso, crítico y agudo de la salud comunitaria en nuestro país, en la formación de promotores de salud, en el impulso a verdaderos procesos de participación social a escala local, en la perspectiva integral de los problemas y las soluciones. Sin ínfulas, aspavientos o protagonismos. No has partido Alberto. ¡Con profunda pena!

Asociación Latinoamericana de Medicina Social, sección México

Invitación

Sábado de teatro, El viejo asunto de la droga

El Albergue del Arte invita a la función especial de Juan Maldonado, del teatro El Tábano y Cuatrotablas de Perú, con la obra El viejo asunto de la droga, de Antonín Artaud. La dramaturgia está a cargo de Hernando Cortés y la dirección de Maldopi,

Dramatización de Antonín Artaud, pasajes de su vida el teatro de la crueldad que busca tocar lo íntimo en situaciones inesperadas, introducirnos al sentimiento primario, sacarnos de nuestra zona de confort.

La cita es hoy a las 19:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones en el teléfono 55-5554-6228.

¡Entrada libre!