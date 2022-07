Igual que Santiago León, que vio con sus propios ojos cómo ardía su establo, con el ganado dentro, sin que él pudiera, aunque lo intentó, hacer algo contra una bola de fuego de 20 metros de altura . Y en su historia confesó que “no me daba cuenta de que al otro lado de la nave estaban mi padre y mi madre. Gracias a mi hermano, que bajó en coche por el camino en llamas, salieron de ahí. Si no, arden. Pero es muy duro que todo por lo que has luchado desaparezca en 5 minutos. De los 500 animales del ganadero, más de 130 murieron durante el incendio y duda que los supervivientes, con las orejas y ojos quemados, vayan a resistir las heridas: De momento, mueren dos o tres cada día desde el incendio , relató.

La historia de Santiago León no es la única. Alrededor de todo el país, de norte a sur y de este a oeste, el fuego se ha convertido en la principal preocupación de muchos pueblos y pedanías, sobre todo los que están enclavados en las bellas sierras que forman parte del paisaje español. Y hay miles de personas que perdieron sus casas, que de un día para otro no tienen un techo donde dormir, y en muchos casos su forma de ganarse la vida, como la cría de ganado, de abejas o el añejo oficio de labrar la tierra ya no es posible. El fuego lo aniquiló todo. Y esas llamas, aunque ahora han dado una pequeña tregua en el país, han dejado un sinfín de tragedias personales y familiares.

Cuadrado, que gracias a su labor logró salvar muchas vidas humanas y animales, añadió: He intentado hacer lo mejor que he sabido y como mi intuición me decía, seguramente he cometido errores, y a pesar de que mi salud mental está bajo mínimos, he procurado que ninguno de los que estaban a mi cargo corrieran un peligro que yo no estuviera dispuesto a correr, aunque con ello haya dado un paso atrás en mi situación personal y mi cabeza y cuerpo me decían que parase .

Museo bajo las llamas

Juan Sánchez Rodríguez, conocido en su pueblo gallego como Xan de Vilar, también lo perdió todo durante los incendios de su región, en la aldea Vilar en O Courel, en la provincia de Lugo, incluido el museo etnográfico de Vilar que él mismo fundó y creó. Era el último habitante del pueblo y se quedó sin nada porque la aldea desapareció por completo arrasada por las llamas. Había mucha vegetación y arboleda, la capilla de San Roque, el castro celta y la Fonte da Saúde. La gente no sigue las tradiciones, yo sí, pero ahora todo ha quedado destruido , relató abatido.

Temen segunda gran ola de calor

El saldo global después de esta primera serie de incendios en España es desolador. Y se espera con pesimismo la segunda gran ola de calor extremo para los primeros días de agosto, que se teme que provoquen de nuevo más y peores incendios. Desde la Asociación de Amigos del Río y Espacios Naturales reconocieron que están atónitos con el desastre provocado por los incendios de las últimas jornadas , por la pérdida de espacios naturales de gran valor, los daños materiales en explotaciones agropecuarias, la devastación en casas de algunos pueblos y sobre todo la pérdida de vidas humanas .