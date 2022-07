Ap

Periódico La Jornada

Sábado 30 de julio de 2022, p. 8

Las películas de DC tienen fama de ser demasiado serias. En cierta medida han logrado quitarse esa imagen oscura y adusta en años recientes, pero se mantiene incluso en proyectos como The Lego Batman Movie (Lego Batman: La película). A veces se puede llegar a olvidar que las cintas de superhéroes son para niños.

Por eso DC League of Super-Pets (DC Liga de supermascotas), una caricatura total con sentido del humor autorreferencial y un elenco estelar, resulta refrescante. También podría verse como un anuncio desvergonzado para enganchar a las mentes jóvenes impresionables a la Liga de la Justicia con el fin de tener en unos años, cuando sea inevitable crear una nueva versión de la liga, una audiencia joven ya construida. Pero adoptaremos el camino caritativo aquí tomando en cuenta que proviene del director Jared Stern y su coguionista de Lego Batman John Whittington, quienes han logrado encontrar alegría y humor dentro de los constructos cínicos de la venta de juguetes y el reclutamiento de fans.

Después de todo, ésta es una película en la que Kevin Hart interpreta a un perrito de un refugio de animales, Marc Maron es Lex Luthor, Kate McKinnon es una conejilla de indias asesina llamada Lulu, Natasha Lyonne es una vieja tortuga libidinosa llamada Merton y Keanu Reeves es Batman. Es imposible superar a Will Arnett como el superhéroe con capa, pero Reeves da buena lucha al pronunciar diálogos como Batman trabaja solo. Excepto por Gordon. Y Alfred... y quienquiera que interpreta Morgan Freeman , de una manera en la que sólo él puede hacerlo.

Superman y Krypton

DC League of Super-Pets comienza en el planeta de Krypton donde un bebé Kal-El es enviado a la Tierra. Pero no está solo: un superperro cachorro llamado Krypto (Dwane Johnson) se va con él y se convierte en el futuro guardián de Superman (John Krasinski) y su pareja contra el crimen. Krypto se toma su misión con mucha seriedad. En sus ojos no es sólo el mejor amigo de Superman; es su único amigo. Pero las cosas empiezan a ponerse algo tensas cuando Lois Lane (Olivia Wilde) entra en escena. Una noche, en un desplante de celos (en el que come helado, se pone a ver The Great British Bake Off y oye Bad Blood de Taylor Swift), Krypto no se da cuenta de que Superman está en problemas. Su querido amigo es capturado junto con el resto de la Liga de la Justica por Lulu, la conejilla de indias.