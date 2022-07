Para no hacer un cuento demasiado largo, conviene decir, para todos aquellos que no lo sepan, que el editor gana, en el mejor de los casos, entre 7 y 12 por ciento de lo que el comprador paga por el libro. De modo que el lector que adquirió un texto de 200 pesos sólo contribuyó con 14 a 24 pesos para la subsistencia del editor. El resto se reparte entre escritores, miembros de la cadena de distribución y, finalmente, los libreros.

A muchos editores no les gusta condicionar el plan editorial de acuerdo al capital disponible, pero para quien no es rico, ni siquiera de familia, la independencia total no existe. Como pronto podrá descubrir el lector de estas breves líneas, en el mundo de los editores hay un dilema previo a toda operación editorial, un tema crucial, que de alguna manera atraviesa a todos los volúmenes impresos desde la primera hasta la última página y me refiero a decidir si al poner en marcha un proyecto se está motivado por las preocupaciones culturales o sólo las comerciales. Muchnik perteneció al primer grupo y en más de una ocasión eso le deparó sinsabores y lo llevó a difíciles situaciones económicas.

El sistema de patrocinio, típico de la vocación paternalista del capitalismo, puede caer en considerar al editor un trabajador más al servicio del estado. Con ese contexto, la figura de las editoriales independientes que viven de otras actividades mientras son fieles a sus colecciones puede ser remplazada por nuevas generaciones de editores que deben cumplir con tiempos y disciplinas dictadas por las instituciones que apoyan la publicación de libros.

Después de esta desanimada revisión, resulta elemental preguntarse por qué editan los editores. La respuesta, por fuerza, puede ser más melodramática cuanto más sincera. Mario afirmó en sus memorias, hacer libros puede significar escribirlos o editarlos . Él hizo ambas cosas y fue incapaz de optar por uno o por otro y para quien quiera conocer su historia –o adentrarse en las aventuras y desventuras de un editor de libros– es recomendable empezar por Editar Guerra y paz, publicado este año por la queretana Gris Tormenta. El breve sexto volumen de su colección Editor es una perfecta guía para sumergirse en el mundo de hacer libros.

¿Cómo se edita un libro? Mario Muchnik responde brevemente, en un texto que echa mano de diversos formatos –crónica, memoria, diario, bitácora de trabajo e incluso con tinte de novela de detectives– para contar cómo decidió hacer una nueva traducción del clásico de Lev Tolstói, tarea que le costó un terrible dolor de columna y de cadera por las mil horas que pasó frente al ordenador, afirma. Ser editor es simplemente como cualquier otro oficio. El éxito es esperanzador, el favor de los lectores reconfortante, pero esas son ganancias complementarias, porque un buen editor seguirá editando de todas maneras –aunque sus libros no se vendan– sólo por saber, parafraseando a Muchnik, que puso en su trabajo toda el alma.