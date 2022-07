Para la cantante, esa manera de agrupar ideas es algo que considera se la da naturalmente, porque pienso en las canciones nuevas y todas van como por grupos, se nota que en éstas estaba buscando lo mismo, jugando un poco con la misma duda o con las imágenes , indicó, a veces me pasan cosas que me generan muchas ganas de explorar, la suma de sentimientos que generó alguna experiencia, entonces de ahí surge, como escribir una novela que tiene capítulos que a veces no tienen relación entre ellos; pienso en los cuentos de Lucía Berlin o de Salinger, como que siempre tienen una estética que los une. Me siento muy en ese mundo .

La experiencia acumulada por la joven no sólo se ha visto traducida sobre los escenarios sino que también ha logrado enriquecer la manera en que Silvana compone su música. Me han llegado inspiraciones nuevas: novedosas ideas del amor, de la soledad; al final todo el tiempo estoy dándole vueltas a lo mismo, pero van cambiando los conceptos , señaló.

En medio de una temporada llena de fechas en Estados Unidos y España, Silvana volverá a presentarse en México tras dos años desde la pasada vez. “Ha sido una preparación muy bella, porque he tenido shows grandes, pequeños, en países donde no hablan español; y ha sido muy bonito. Como que me ha ido curtiendo, me siento mucho más suelta en el escenario, mucho más preparada para decidir y liderar lo que es un Metropólitan a nivel artístico: la parte estética, la visual; que en realidad son un montón de artes unidas”, comentó la cantante en entrevista.

Sin embargo ahora, Estrada se encuentra en un punto en el que componer se ha complicado. Creo que a todo el mundo nos cuesta escribir en la gira que te pide tanto que no es un momento natural para hacerlo , observó, a veces es muy cansado no tener rutinas, a mí me encanta tenerlas, y llevo ya varios años que no logro tener una porque de gira eso no existe .

La buena aceptación de su música, a pesar de todo lo positivo que implica para la cantautora, también significa hacer ciertos sacrificios. Me gusta mucho estar en mi casa, leer, pasar tiempo con mi gente, componer y bailar, eso sí que es mi diversión de la vida , describió Silvana.

Para sobrellevar esa situación, la música ha encontrado alternativas a las que recurrir, luego uno adopta los ademanes de la gente que extraña. Más que rutina, me he dado cuenta de que lo que ahora puedo manejar son los rituales: comer, ponerme unos audífonos y escuchar discos completos, la ropa y maquillarse , contó Estrada.

A pesar de que procura darse tiempo y espacio para escribir durante sus giras, Silvana también está convencida de que para escribir debe concentrarse únicamente en eso. Es lo bonito de cuando tienes tiempo y una rutina, que es que de repente te sale del estómago querer hacer una canción: tengo el apremio de decir esto. En la gira no, la urgencia siempre es dormir, comer, descansar la voz, entonces sí hay que forzarse un poquito para buscar los tiempos pero los procesos creativos también son más o menos adaptables , admitió.

Reconocida por salir a tocar con un cuatro venezolano, Silvana también se ha dedicado a aprender piano y guitarra, algo que ha cambiado mucho su forma de acercarse a la música pues ahora también emplea esos instrumentos al momento de escribir. El cuatro por cómo lo aprendí a tocar, sin haber conocido nunca a un cuatrista y sin tener ni idea, lo toco de una manera super sencilla que a mí me ha funcionado muchísimo. En la guitarra me siento un poco tímida todavía, y me tenso y me frustra a veces , explicó.

Sin embargo, Silvana sigue sintiendo especial aprecio por el instrumento de origen venezolano. Para mí el cuatro está muy presente, nunca intenté imitar a nadie que lo tocara y cuando empecé justo quería emanciparme de cualquier estilo, porque estudiaba jazz, tocaba son jarocho, y cuando descubrí el cuatro como que encontré mi oportunidad de descubrir cómo realmente quería sonar, cómo sin pertenecer a nada , señaló.

Silvana Estrada también formará parte del primer Vive Latino realizado fuera de México, sí me da una emoción especial, porque el Vive Latino es super importante en nuestra cultura, y creo que es una institución que ha logrado mucho, y me gusta la idea de moverlo a España, que ha significado mucho para mí musicalmente, emocionalmente. Me encanta, y me gusta esta idea de llevar un pedacito de algo tan emblemático para México , explicó.

Dicha presentación se realizará en septiembre en Zaragoza, España; y el día 7 de diciembre, la cantante estará en el Teatro Metropólitan. Silvana también comenzará a publicar los primeros sencillos del Ep Abrazo a partir del mes de agosto.