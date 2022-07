De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 24 de julio de 2022, p. a12

El mexicano Sergio Pérez se sobrepuso a un mal inicio de fin de semana al mando de su Red Bull y calificó tercero para el Gran Premio de Francia, detrás de su coequipero Max Verstappen, ambos superados por el monegasco Charles Leclerc y su poderoso Ferrari. Desde el cuarto lugar arrancará el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Tuvimos una buena recuperación. Mañana el objetivo es tratar que los dos Red Bull estén adelante , afirmó Checo al bajar del auto en el circuito Paul Ricard, de Le Castellet.

Para ser sincero, no he estado en ningún momento cómodo. He luchado mucho, creo que probablemente ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación. Y finalmente hemos conseguido recuperarnos bien .

Pérez tiene en claro que su meta es tratar de recortar la diferencia en el campeonato de pilotos ante Leclerc, quien le arrebató el segundo puesto luego de que el mexicano tuvo un accidente con George Ru-ssell (Mercedes), en el Gran Premio de Austria, y abandonó.

No será fácil, pues consideró que los Ferrari han demostrado estar como en casa en el circuito francés. Definitivamente el objetivo para este domingo es intentar superar a los coches rojos. Pero hoy (ayer) han sido muy fuertes , admitió el mexicano, quien se encuentra tercero de la clasificación de pilotos.