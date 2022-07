Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022, p. 24

Moscú. La operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania, casi cinco meses después de iniciada empieza a sentirse en los bolsillos de los rusos y, como en cualquier país capitalista, afecta más a quien menos tiene.

Los precios de los comestibles en los supermercados ilustran la polarización de la sociedad rusa. Visitar cualquiera de estos establecimientos permite ver el mismo panorama: los carritos semivacíos de los jubilados, con su pensión de 8 mil 500 pesos, de los cuales mil 230 son un extra social que concede la alcaldía por vivir en Moscú; los que están medio llenos, de los afortunados que cobran al menos 42 mil pesos, el salario promedio en la capital, y los repletos de la minoría de privilegiados, cuyos ingresos, casi nunca legales, no tienen límite.

Natalia Rogova, jubilada que toda su vida se dedicó a enseñar geografía en una escuela secundaria, se lamenta: Ahora todo es más caro y he tenido que dejar de comprar muchas cosas que me gustaban, pierdo mucho tiempo en buscar las ofertas .

Según el Servicio Federal Antimonopolios (FAS), dependencia que, entre otras funciones, vela por que los precios no se disparen de modo arbitrario, el de los alimentos de la canasta básica no debe crecer más de 5 por ciento este año.

La realidad muestra esto: antes del 24 de febrero, cuando comenzaron las hostilidades del otro lado de la frontera eslava, el kilo de papas, en promedio, costaba 11 pesos, ahora 17 (34 por ciento más); el kilo de arroz, 32 pesos, ahora 35 (8 por ciento más); el kilo de harina, 18 pesos, ahora 20 (11 por ciento más); una barra de pan, 13 pesos, ahora 13.74 (uno por ciento más); huevo (decena), 27 pesos, ahora 29 (5 por ciento más); un litro de leche, 21 pesos, ahora 26 (19 por ciento más); un kilo de carne de res, 160 pesos, ahora 174 (8 por ciento más), y un kilo de carne de puerco, 154 pesos, ahora 170 (9 por ciento más).

De tal modo, sólo el pan y el huevo no han superado el 5 por ciento de incremento que vaticinó el FAS.

Serguei Mijailov –ingeniero que conserva un salario de 70 mil pesos, pero está preocupado por la posibilidad de perder el trabajo porque no llegan los componentes foráneos que necesita su empresa– sostiene que ya no puede darse el lujo de comprar todo lo que no entra en la canasta básica.