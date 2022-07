Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022

No sólo es el acto de dormir el que produce ensoñaciones útiles para la creación artística, sino en cierto estado de vigilia pueden aparecer las palabras de un lenguaje nuevo, los sonidos de otro mundo y la percusión de objetos totalmente dislocados de su utilidad cotidiana. Pero eso no ha sido problema para Arturo Nicolás Romo Pérez y José Álvarez, quienes reunieron sus capacidades como no músicos a fin de crear el proyecto Oxomaxoma, al coincidir en el Colegio de Bachilleres, en 1976.

El nombre del grupo de experimentación acústica, que linda lo mismo con la música contemporánea que con el rock industrial, electrónico, progresivo o incluso de oposición –aunque se opongan– le fue sugerido a Álvarez –quien ha utilizado los nombres artísticos de Joseph D’Large o Priap– en un proceso de duermevela, cuando el subconsciente se encuentra en la línea que divide el estar despierto y dormido, en el punto donde crees que el tiempo se extiende, pero en realidad sólo son algunos segundos. En ese estado onírico fue donde llegó a mi mente la palabra Oxomaxoma .

Fue entonces cuando Arturo Romo, el otro miembro permanente y fundador de la agrupación, lo definió con una frase misteriosa: En busca de un significado perdido . Los sueños no sólo les han inspirado los títulos de las piezas, sino también los objetos que utilizan para extraerles sonoridades.

Onda corta y frecuencia ultra alta

Recordó uno en particular: visitaba un local en el que se vendían objetos extraños, pero que siempre encontraba cerrado. Se llamaba Detrefram1928, que sirvió para bautizar a la fusión de un radio de onda corta y una televisión de frecuencia ultra alta (o UHF).

El ruido blanco que emitía la televisión al cruzarse con el del radio, cuando se manipulaban sus antenas metálicas, era un sonido similar al de un theremín, pero más bizarro. Lamentablemente, con la transición digital, dichos aparatos ya no pueden producir esas ondas hertzianas que tanto nos emocionaron , sostiene el cantante.

Para celebrar su primera presentación pública, ocurrida en febrero de 1980 en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A), ofrecerán un recorrido por sus múltiples formaciones musicales por las cuales ha transitado medio centenar de músicos provenientes tanto del conservatorio como del free jazz, del electrónico y del industrial, del rock progresivo o en oposición, siempre desde la pura independencia; se trata de Víctor Méndez, Octavio Patiño Blu, Germán e Iván Bringas, Marcos Miranda, Víctor Rodríguez, Humberto Álvarez, Ramiro Ramírez, Armando Velasco, Rolando Chía, Concepción Huerta, Gibrana Cervantes, Eduardo Greenleg, Sarmen Almon y Dimitri Berzerk, entre otros.

Además, está programada una mesa redonda con los periodistas David Cortés, Pepe Návar y Mario Alquisira y Ruin Andrade.

Estas actividades son parte de las jornadas Oxomaxoma 1980-2022/ Una retrospectiva sonora, que se realizan en el Multiforo Cultural Alicia.