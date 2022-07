Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022, p. 29

Abogados de las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro acusaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al Poder Judicial de la Ciudad de México de ser cómplices de los verdaderos culpables: las constructoras Carso e ICA, así como de proteger a la ex directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía.

Tras ser vinculados a proceso ocho de 10 ex funcionarios y representantes de empresas acusados de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, los abogados señalaron que éstos fueron sancionados por omisión.

Cristopher Estupiñán, asesor legal de familiares de 26 víctimas, explicó que ambas instancias reconocieron que los acusados no son los responsables de las innumerables fallas de la línea, que corresponden a las empresas constructoras.

Resalta la omisión del Ministerio Público de abrir líneas de investigación contra ellas y se insiste en que suscribieron un convenio reparatorio, aunque eso fue sólo para Carso, pero no hay nada contra el consorcio donde estaba ICA , señaló.