También reprochó las críticas que se dan al interior de su partido, porque está en los estatutos de Morena que no vale criticar el movimiento por lo generoso que es. Somos un movimiento plural. Lo he señalado una y otra vez; la encuesta no es sólo un método de selección, es mucho más profundo que eso. Es la forma de garantizar que el pueblo decida .

Del evento privado organizado por el senador Ricardo Monreal, el morenista dijo que el zacatecano “está en su derecho y los estatutos –repuso– son muy claros de que la elección de candidatos debe ser por cierto consenso o encuesta”.

Detalló que se han registrado 27 mil 48 aspirantes a ser congresistas y en el estado de México se inscribieron 67 aspirantes a la candidatura al gobierno de esa entidad.