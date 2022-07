Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

El gobierno federal no presentará denuncias contra ex mandatarios, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al recalcar que desde su toma de protesta se pronunció por no perseguir a nadie, pero subrayó que tampoco hay pactos ni complicidad.

Consultado en la mañanera de ayer sobre el proceso que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera al ex presidente Enrique Peña Nieto, refrendó que el mexiquense no se metió en el proceso electoral como sí lo hicieron sus antecesores.

“Yo hasta públicamente le agradecí –y eso lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte– al licenciado Peña Nieto porque no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón, en la elección presidencial”, apuntó el tabasqueño.

Refirió que previo a los comicios de 2018, los que se sentían dueños de México pidieron a Peña que se uniera en su contra al igual que en 2006. Para ello propusieron que el priísta José Antonio Meade declinara por el panista Ricardo Anaya, y luego que fuera Anaya el que se bajara de la contienda. “Peña dijo: ‘No’. Entonces, eso se lo reconocí en el Congreso públicamente”.

Al insistir en su postura, el titular del Ejecutivo federal expresó: “Desde que tomé posesión –lo digo y lo digo, y parece que no se internaliza– el planteamiento nuestro es no perseguir a nadie, mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que, en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción, se nos castigara”.