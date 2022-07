De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de julio de 2022

Previo a la reunión bilateral que sostendrá en Washington el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadunidense, Joe Biden, 87 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el que instan a ambos gobiernos a centrar su discusión sobre la migración en los derechos humanos, la protección y la expansión de vías legales.

En una misiva firmada por agrupaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Coalition for Humane Immigrant Rights (Chirla), Asylum Access Mexico, Human Rights Watch, Chicago Religious Leadership Network on Latin America-CRLN y Washington Office on Latin America (Wola), entre otros, lamentaron que pese a los pronunciamientos y compromisos públicos de los dos países, continúan las políticas y prácticas inefectivas e ilegales basadas en la disuasión, contrarias al derecho internacional de las personas refugiadas y ponen en peligro a la población migrante.