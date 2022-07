Pero no, el hipócrita no es López Obrador, sino Mario Delgado. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional es el único responsable del derroche de los recursos del partido sin transparencia alguna, de la conducción de los fraudes electorales internos, de permitir la selección como candidatos a familiares de la Comisión Nacional de Elecciones e integrantes de la Comisión Nacional de Encuestas, de pisotear y excluir a los militantes fundadores, de fomentar la ilegal relección de diputados plurinominales, y en general de empoderar a chapulines y corruptos, entre una infinidad de trapacerías.

Quienes creen en la importancia de defender los principios fundacionales de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar, deben rechazar de manera tajante las insinuaciones de que López Obrador supuestamente estaría atrás de las peores acciones de la dirigencia actual. Estos ataques velados al Presidente de la República muestran una profunda desconfianza hacia el fundador de nuestro movimiento-partido que simplemente no podemos compartir.

Ahora bien, en el contexto específico de la convocatoria rumbo al Congreso Nacional del partido, una medida urgente sería renovar en su totalidad los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones que estará a cargo tanto de determinar las candidaturas como de contar los votos. Esta Comisión debe ser integrada exclusivamente por personajes externos al partido de probada honestidad y reputación reconocida en la cultura, las artes, la ciencia y la vida pública siguiendo el artículo 39 del estatuto.

Sin embargo, hoy esta comisión se encuentra ilegalmente bajo el control directo y personal de los mismos Delgado Carrillo y Hernández Mora, así que simplemente no cuenta con la autonomía necesaria para conducir un proceso apegado a los estándares más básicos de ética, autonomía y legalidad. Resulta evidente que no podemos confiar en un proceso de supuesta renovación partidaria conducida por los mismos responsables por el desastre actual del partido y que además se niegan a renovarse.

Si fracasa Morena, fracasa la Cuarta Transformación , señaló el intelectual y activista español Juan Carlos Monedero durante nuestra entrevista-debate en el marco de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) transmitida la semana pasada vía Tv UNAM (https://www.youtube.com/watch?v=Y6T_gddWRos).

El ejemplo histórico de los gobiernos progresistas de Sudamérica demuestra claramente que la continuidad del legado de López Obrador después de 2024 dependerá de nuestra capacidad de construir juntos un partido-movimiento sólido y potente desde las bases y cercano al pueblo. No desaprovechemos la oportunidad.

www.johnackerman.mx