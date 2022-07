Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 11 de julio de 2022, p. a10

Cada vez que interpreta Rivers of Mercy, Roland Orzabal llora. Cuando la canta y mira a la audiencia casi todas las noches veo a alguien llorando , explica quien es la mitad de Tears for Fears, banda inglesa muy recordada por éxitos de los años 80 como Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels o Shout.

Orzabal comparte con The Independent: Si te concentras en ellos (los que lloran), empiezo a hacerlo y entonces ya no puedo cantar .

No es de extrañar que Orzabal encuentre ese momento de conexión tan abrumador. Rivers of Mercy es la pieza central y la más emocional del reciente álbum del dúo The Tipping Point, tras 17 años de no editar disco.

Junto con la otra parte de Tears for Fears, Curt Smith, había comenzado a trabajar en un nuevo álbum en 2013, pero al final, la placa nunca vio la luz tras desechar la mayor parte del material a raíz de la muerte de la esposa de Orzabal, Caroline, en 2017. La pareja había estado junta desde que eran adolescentes en Bath, Inglaterra, y estuvieron casados durante 34 años, los últimos cinco de los cuales Orzabal pasó como su cuidador mientras sucumbía gradualmente a la demencia y la cirrosis provocada por el alcoholismo.

Única forma de sanar

“Rivers of Mercy expresa, dentro del álbum, el punto en el que parece haber un cambio emocional hacia dejar ir las cosas”, explica Orzabal. No es fácil, pero esa es la única forma en que nos podemos sanar a nosotros mismos. Fue escrito en 2020, en un momento de mi vida en el que la ira y la rabia que, en cierto sentido, había estado sufriendo en privado durante muchos años cuando era cuidador de Caroline, dieron paso a este profundo sentimiento de paz .

Roland recuerda cuántos otros en la oscuridad también viven un luto. Cuando sentimos estas cosas, pensamos que estamos solos , expresa. Ni siquiera buscamos conexión, porque a veces no hay palabras. Cuando estaba pasando por las cosas con Caroline pensé que nadie más lo entendería, pero los sentimientos son universales. Realmente lo son. Los que siento y los que tú sientes son extremadamente similares. El truco con la música, creo, es que es el lenguaje de lo tácito. ¡Algunas personas pueden cagar a través de la música, pero nosotros no podemos!

Orzabal suelta una suave risa tras lo que acaba de decir. Tears for Fears siempre ha hecho su mejor trabajo extrayendo sus sentimientos más profundos y abriéndose sobre problemas de salud mental. Somos una especie de típicos ingleses, pero cuando se trata de desnudar nuestras almas, simplemente no podemos evitar tener esa efusión , continúa. Lo hemos hecho desde que éramos niños. Venimos de un ambiente en el que predominaban grupos como Joy Division, con los que se te permitía vestirte de negro y escribir canciones sobre el suicidio. ¡No hemos mejorado más que eso! Tuvimos esta gran oleada pop en la que diluimos todo, lo hicimos más majestuoso y más enorme y pegó en Estados Unidos, pero realmente la alegría de lo que hacemos es contrarrestar los periodos de manía dentro de las cosas más emocionales .

Interés en cosas profundas

Orzabal y Smith se conocieron cuando eran adolescentes en Bath, en la provincias inglesa, a mediados de los años 70. Comenzaron a hacer música en una banda llamada Duckz y luego en otra, Graduate, que lanzó un álbum en 1980 antes de separarse. Eso era pura música pop , recuerda Smith. “Terminamos yéndonos porque teníamos un interés real en cosas de mayor profundidad. Nos metimos de lleno en la producción, mientras el resto de la banda estaba más interesada en divertirse, tocar en vivo y recoger chicas. Mientras tanto, escuchábamos a Peter Gabriel, Talking Heads, David Byrne y Brian Eno a través de auriculares diciendo: ‘¿Cómo hicieron esto?’, por lo que nuestros intereses divergieron”.