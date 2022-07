Alberto Aceves

Lunes 11 de julio de 2022, p. 2

Santiago Ormeño, delantero de la selección peruana, está por cerrar un préstamo por un año –con opción a compra– con Chivas, club que, según los estatutos impuestos en 2012 por el empresario Jorge Vergara, sólo podía admitir jugadores nacidos en el país que elijan jugar con la selección mexicana .

El candado, sin embargo, se abrió hace unos meses, durante la era de Amaury Vergara, permitiendo la llegada del ex futbolista del León y de todos los elementos que sean mexicanos por nacimiento , aunque no elijan jugar para el Tri.

La noticia dividió opiniones entre los aficionados rojiblancos. Sin embargo, la falta de un delantero que supla a José Juan Macías, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, obliga al Rebaño a apostar por Ormeño, un futbolista nacido en la Ciudad de México que participó con Perú en las pasadas eliminato-rias mundialistas.

“En los 70 –recuerda el ex técnico del Rebaño, Efraín Flores– hubo la misma controversia con Hans El Güerito Friessen, un mexicano con raíces alemanas al que los aficionados trataban como extranjero. No se le puede quitar la nacionalidad a alguien sólo por la línea que tiene un equipo. Ormeño es mexicano, Chivas no pierde el nacionalismo sólo porque juegue para otra selección. Su tradición seguirá ahí, porque mexicanos somos de madres, padres, o abuelos”.