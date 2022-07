Sólo a las ballenas jorobadas y las orcas las monté en vivo. No fui Jonás, no peleaba con su dios, yo no les interesaba en absoluto.

El reojo del ciervo. La coartada del coatí. La falsa torpeza de los dantos. La impredecible reacción de los gatos monteses. La mayestática estupidez de los faisanes. La numerosa velocidad del águila. La sabiduría geométrica de los pelícanos. Las elegantes mañas de un coyote presumido. El difícil y monumental despegue de un cóndor en las laderas de los Andes. La cómica agilidad del teporingo.

No necesito quimeras ni serpientes emplumadas. Con la hibridación del mulo tengo, la incesante rotación del ajolote, el preciso salto de la rana verde al concluir su ser definitivo.

No creo en dios pero si existe está en los animales, no en nosotros, gracias a lo cual no me preocupo.

Los acuarios me gustan más que los zoológicos. Prefiero ahogarme en un vaso de agua que ver una pantera en cautiverio. Pero voy a los zoológicos y contemplo con John Berger y Rilke los lemures, monos y perros de la pradera.

El agua verdadera ha sido hostil conmigo. Los caudales del río Amacuzac me sacaron del mundo en un remolino. Intenté nadar el Mar Rojo armado de mis brazos y un esnórquel buscando colores hundidos para casi ahogarme tontamente.

En Isla Mujeres de chamaco paseé a solas en lanchas transparentes sobre los corales y si no vi más fue por estar borroso del cerebro.

Por poco me muero en una playa del Golfo llamada El Paraíso y ya mero me tragan las mareas altas del Pacífico en un acantilado bañado de espuma y furia. Mi primer tiburón agonizaba en una playa desierta. De susto en susto no tuve tiempo, ojos ni suerte para los pescaditos.

En el mar las aguamalas son invisibles enemigos. En los acuarios dan un espectácu-lo glorioso de alucinaciones retráctiles y esponjosas iluminadas a propósito, como en el teatro, danzan delicadamente.

Del mismo modo que prefiero el poema al poeta o la almeja al cenicero, me quedo con la cosa y no con el cosero, con la parvada y el cardumen y no con el coreógrafo, con hermosos peces inútiles y no con el atún rebanado en aceite.

Lo que sueño es tan inquietante como lo que veo, lo que pienso tan absurdo como lo que ocurre. Lo que escucho es mucho mejor que lo que digo.

Quisiera flotar como el lagarto que espera con lenta sangre fría los resultados de un instante por ahora detenido.