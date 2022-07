¿Q

ué fue de los integrantes de aquel nuevo PRI que tanto se cacareó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y en el ejercicio mismo del cargo en Los Pinos? Pocos están en la cárcel, tienen abierto proceso judicial o son prófugos de la justicia, y el centro de las acusaciones en su contra es la corrupción y el latrocinio.

Pero el nuevo es igual al viejo PRI –en asociación con el PAN–, por lo que a la investigación contra Peña Nieto deben seguir otras (de hecho se han tardado) que cuando menos incluyan a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón (Miguel de la Madrid murió, pero quedan sus cachorros), más sus respectivas pandillas (en las que también sobresalen distinguidos empresarios), todas saqueadoras de la nación.

El presidente López Obrador ha reiterado que desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un ex presidente, porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, no. Nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo. Y la impunidad, claro, no proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no. Nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie .

Tampoco le voy a decir al fiscal: oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno sería el fiscal. Que así pasaba, porque el subalterno le hacía una propuesta indecorosa al de arriba y ya se volvía cómplice si se aceptaba esa propuesta, y ya con eso el que mandaba o el que tenía el poder era el servidor público dependiente del presidente o de una autoridad más elevada. No .