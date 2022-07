Emir Olivares, Arturo Sánchez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 9 de julio de 2022, p. 19

Al autorizar a las fuerzas de seguridad de Texas aprehender y devolver a migrantes sin papeles a la frontera con México, el gobernador de ese estado, Greg Abbott, se está extralimitando en sus funciones, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa en la mañanera de ayer, el mandatario mexicano calificó la medida del texano de vulgar, inmoral aberrante y politiquera , que sólo busca adeptos con miras a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

No le corresponde legalmente tomar esa decisión; es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos; sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo. Piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro .

El presidente cuestionó: ¿Por qué esa hipocresía, ese doble discurso? Y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso, y no tiene fundamento legal además, porque no les corresponde. Yo estoy seguro de que el presidente (Joe) Biden no aprueba eso, es más, ya el Departamento de Estado está cuestionando esa medida .

López Obrador subrayó que si bien su gobierno es respetuoso de la soberanía de otros países, no permitirá campañas antimigrantes con propósitos electorales.

Convocó de nuevo a la comunidad extranjera en Estados Unidos, en particular la latina, para denunciar y exhortar a no votar por las personas que hagan campaña a partir del maltrato a migrantes “Que no olviden lo que se dice en la canción de Rubén Blades: ‘El que no quiere a su patria, no quiere a su madre’”.