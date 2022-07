En junio pasado, el guerrerense lanzó un nuevo sencillo, Como confía un ciego, canción de Daniel García, Don Zares, un amigo compositor de Zirándaro, Guerrero. Trata de un bandido de amores quien ya tiene una nueva relación, pero no puede superar a su ex. Es el tema con el que cerramos un EP de seis cortes; entre ellos están Qué le echan al tequila e Insuperable”.

Su trayectoria como compositor despegó con buen augurio. Cuitla, refiere: “La primera canción que me grabaron fue El papel cambió y lo hizo Alfredo Ríos, El Komander; después, hizo lo mismo con Mi entereza. Más tarde, tuve acercamientos con Los Plebes del Rancho con Cómo fue, y Cristian Nodal, Vas a querer regresar; Pedrito Fernández, Como ella, y banda Tierra Sagrada, con Permíteme. Al darse estas grabaciones, dije: Creo que voy a dedicarme a la música como cantautor y ojalá la gente me apoye. Afortunadamente encontré aceptación de mi público .

¿Por qué grabar una canción de otro compositor? –se le pregunta.

Responde: Hay compositores que tienen una regla: no quieren grabar nada que no sea de ellos. Pero así como a mí me dieron la oportunidad, yo tengo que hacerlo con otros colegas. Si son buenas canciones, hay que apoyarnos .

Agregó: “Ahora iniciamos un proyecto dedicado a mujeres. Regresamos con la dotación de músicos usual: piano, batería, bajo; yo con guitarra y un acordeón; tocamos una fusión de pop con un toque regional que lo da el acordeón.

Ahora, de la mano de Marco Hercas, estamos viendo las cosas como son en realidad y, a vender boletos , afirmó.

Empezará una gira el 3 de agosto en Guadalajara, que seguirá el día 6 en Tijuana y en Aguascalientes el 6 de octubre.