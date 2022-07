Ap

Los Ángeles. Larry Storch, el cómico de cara elástica cuya larga carrera en el teatro, el cine y la televisión fue coronada por su papel en La tropa loca como el alocado cabo Agarn, falleció a los 99 años de edad.

Storch murió de causas naturales la madrugada de ayer en su casa en Nueva York, informó su mánager, Matt Beckoff.

Aunque la parodia de westerns televisivos duró sólo dos temporadas en la cadena ABC, de 1965 a 1967, se convirtió en una favorita de culto con sus reposiciones. Sus devotos fans podían recitar casi todas las aventuras de los increíblemente incompetentes soldados de Fort Courage y los miembros de la cercana tribu de nativos estadunidenses que sólo fingían estar en guerra con ellos.

Como Agarn, Storch era el socio de ojos desorbitados y protegido del astuto sargento de Forrest Tucker. O’Rourke, quien a menudo conspiraba con el jefe Wild Eagle (Frank DeKova) para desplumar a los visitantes desprevenidos. El capitán Parmenter (Ken Berry) era el comandante despistado de Fort Courage.

Mientras que La tropa loca le trajo una fama duradera, Storch apareció en decenas de películas y series de televisión antes y después del programa. También disfrutó de una larga carrera en el teatro y como cómico en centros turísticos en el área de las montañas Catskill del estado de Nueva York.

Nunca lamentó ser más conocido por la serie, sostuvo su mánager.

Una persona amable y generosa

Él lo aceptó. Le encantaba ser Agarn y disfrutó trabajar con sus compañeros de reparto, afirmó Beckoff. Storch era la persona más amable y dulce , que siempre tenía tiempo para quienes pedían autógrafos y era generoso con las personas necesitadas, agregó.

Los créditos de Storch incluyen Funny Valentine, Sweet 16, Sex and the Single Girl, S.O.B., Airport, Treasure Island y Oliver Twist. En la televisión, fue invitado a series como Married... With Children, Archie Bunker’s Place, Trapper John, M.D., Fantasy Island, Chips, The Love Boat, Get Smart, Love American Style, Gilligan’s Island y Car 54 Where Are You?