París. El defensa francés del Barcelona, Clément Lenglet, fue cedido por una temporada al Tottenham, anunciaron ayer ambos clubes. El préstamo será hasta el 30 de junio de 2023, según con un comunicado del conjunto azulgrana. Se trata de la quinta incorporación del club inglés, tras las firmas del brasileño Richarlison (ex Everton), el croata Ivan Perisic (ex Inter de Milán), el maliense Yves Bissouma (ex Brighton) y el arquero inglés Fraser Forster (ex Southampton).