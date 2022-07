Alberto Aceves

En la dirección de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no son tiempos de epopeyas ni de gestas heroicas. Lo que se ha hecho costumbre, dice el técnico campeón del mundo Sub-17 en 2011, Raúl Gutiérrez, es enfrentar situaciones de crisis donde el resultado es un mal presagio. Sucede con la Sub-20, que no competirá en el Mundial de 2023 ni en los Juegos Olímpicos de París 2024, y está por ocurrir también –a falta de un partido– con el Tri Femenil en el Campeonato W de la Concacaf.

El futuro luce complicado , reconoce el Potro al final de una práctica con la categoría Sub-20 de Cruz Azul, la cual dirige; “en 2009, la selección tampoco clasificó al Mundial Sub-20 de Egipto y el que pagó los platos rotos fue Memo Cantú (entonces director de selecciones nacionales), o ¿no?”, se pregunta sabiendo la respuesta. Creo que hoy, hay personas que implementaron una nueva metodología, que se encargaron de contratar entrenadores y son los principales responsables de esto .

Aunque el ex seleccionador juvenil prefiere no mencionar a Gerardo Torrado, director general de la FMF, y a Javier Mier, coordinador de las representaciones menores, su análisis apunta en esa dirección. No sólo perdemos 14 partidos, sino por lo menos 20 de preparación , agrega ante la falta de competencia a futuro para los jóvenes del Tri; habrá que encontrar un contrapeso para que estos muchachos no se pierdan .

Gutiérrez, por otro lado, es ajeno a lo que pasa en la selección femenil, que por ahora permanece en el último lugar de grupo en el Campeonato W de Concacaf con dos derrotas consecutivas (0-1 ante Jamaica y 3-0 con Haití). Pero la experiencia de haber dirigido en Centroamérica le da un panorama del lugar que ocupa México en las diferentes categorías de selección nacional.