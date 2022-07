Se procuró ver que México tiene una producción muy variada de pintura, que admite justamente la más tradicional, sin embargo hay nuevas variantes que son mucho más experimentales. Tienen como base lo pictórico, aunque empiezan a utilizar materiales que no son los clásicos o típicos. El deseo de los dos comités fue ofrecer este panorama tan rico y así empezar a discutir la pintura como parte del arte contemporáneo y no como una fase allí, más o menos perdida entre otras cosas .

▲ Trabajos participantes en la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo se pueden apreciar desde ayer en el museo que lleva el nombre del maestro. Foto Cristina Rodríguez

Desde el comité de selección se procuró que no hubiera una tendencia favorecida, sino un respeto por diferentes aspectos o maneras de aproximarse a los procesos pictóricos. En ese sentido está lo tradicional, muy convencional, con reglas muy estrictas, mientras que otras pinturas tienen una cuestión más conceptual, que son más cercanos a veces a cosas escultóricas, aunque guardan una cierta relación con un pensamiento pictórico , dijo Lara entrevistada por La Jornada.

Para la grabadora, aunque en cierto momento la pintura estaba desaprobada , estuvo muy prolífica, sin embargo, no la hemos visto por lo menos con ojos críticos, algo necesario para poder evaluar no sólo una época, sino quiénes son los artistas que realmente hacen un trabajo interesante . Los jóvenes han estado pintando, no sólo es una cuestión de mercado, agregó.

Alejandra España (Ciudad de México, 1982) agradeció la visión más abierta que tuvo el jurado porque su cuadro Túnel y deslumbre no emplea materiales tradicionales: Visto desde lejos el público cree que es pintura, sin embargo es puro papel .

El proceso pictórico se logra con papeles de diferentes grosores, arrugados o lisos: Por medio de las capas se logran distintas profundidades o pliegues. Nada está pintado, sólo la hoja de oro podría funcionar como pintura. Me gusta trabajar con estos espacios ilusorios, como si uno pudiera meterse en esa especie de arquitecturas o túneles que empiezan a generar volúmenes adentro de las figuras .

La exposición de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo permanecerá hasta el 14 de agosto en el Museo Tamayo, Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec.