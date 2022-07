M

aru es una joven de Puebla. Desde muy pequeña supo lo difícil que es la separación. Ante la falta de oportunidades, su padre decidió dejar su hogar, para dirigirse a Estados Unidos, en busca de una mejor vida. Atrás quedó Maru, de tres años, sus dos hermanas y su momma, como le dice a su madre. Como lo hacen otros niños, hijos de padres migrantes, tuvo que lidiar con una infancia de pérdidas.

Tres años más tarde su padre regresó. La alegría duró muy poco, pues les informarían a ella y a su hermana, que su momma y él volverían a partir, ahora llevándose a la menor de sus hijas. De nuevo, Maru se enfrenta a la separación. Resignada, acepta quedarse con su abuela y comportarse como la mayor, para proteger a su hermana. Lo que sigue en la historia es confuso para Maru, pues se está plagado de dolor: No recuerdo mucho; sólo siento mucha nostalgia al recordar esa etapa. A pesar de ya ser adulta, intento construir mi infancia, pues sólo sé que quiero llorar cada vez que pienso en lo que viví a los siete años . Nueves meses después su momma regresa a Puebla por ella y su hermana. Maru piensa que su suerte comienza a cambiar, pues volvería a estar reunida con su familia.

A los pocos días Maru se encuentra en la frontera de Nogales, norte de México. Pensó que no había tiempo de ser una niña, tenía que comportarse a la altura de la circunstancias, no permitir que el miedo la invadiera. Si quería tener a su familia junta de nuevo, tenía que ser muy valiente y caminar por esos senderos agrestes. Lo que por muchos años imaginó, de cómo era la forma de que vivían su padres en un país extraño, por fin lo sabría, pues lo experimentaría en carne propia.

Llegó a Nueva York, tras varios días de caminar por el desierto. El invierno neoyorquino recibió a Maru y a su familia. Sintió una profunda felicidad de volver a estar juntos. Pero enfrentaría la nueva realidad: crecer en un país distinto al suyo, aprender un idioma diferente y ser la pionera de su familia en ese proceso. De nuevo, Maru entendió que no habría tiempo de ser niña. Sus días trascurrían en traducir a sus padres, enfrentándose al complejo mundo de la salud, lo educativo y las otras aristas de la vida. La realidad de la niñez migrante es que muchas veces, se vuelven los pequeños responsables del hogar. Al principio no sabía cómo traducir las malas noticias. ¿Cómo decir a mis padres que mi hermana iba mal en la escuela o que no podríamos pagar las cuentas del mes? Pensaba que decir una parte de la verdad era lo mejor. Tal vez no les dolería tanto. Maru se exigía obtener la perfección; no había tiempo para fallar.

Pasaron los años. Otras vez la separación se asoma en su familia, luego de que su hermana menor es expulsada de la escuela. La familia decide regresarla a México. Sólo se quedan en Estados Unidos sus padres y ella. Logra matricularse en la universidad. Conseguí una beca en una escuela del Bronx. Mis padres se sentían orgullosos de mí. Logré un poco de libertad al salir de casa y dejar de lado las múltiples responsabilidades que desde muy pequeña tenía. A unos meses de terminar la universidad, el abogado les avisa que su caso de regularización migratoria no procedería. Las esperanzas de una vida profesional para Maru se desvanecieron.