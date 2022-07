La comisión de elecciones se reunió a las seis y vamos a tomar una decisión, porque hasta ahorita tu servidor no ha sido informado de ningún consenso y pues no sé cuántos se van a inscribir en la convocatoria, es libre. Dependiendo del número es si vamos dos rondas, si hacemos una primera encuesta y a partir de ahí los mejores posicionados pasarían a una segunda, dependiendo del número de inscritos.

La comisión de elecciones de Morena aún definía ayer por la noche el proceso de selección de su candidato al gobierno del estado de México y se perfilaba la encuesta; una vez que no se alcanzó un consenso entre los aspirantes, esa instancia encabezada por Mario Delgado se dio a la tarea de tomar una determinación.

También se refirió al cateo de una de las propiedades del Alejandro Moreno en Campeche. “Son investigaciones que está haciendo la fiscalía local. Hay una gran diferencia con lo que se vivía en el pasado, las fiscalías dejaron de ser brazos políticos de los gobernantes en turno, hoy son autónomas y no hay ninguna motivación política en su actuación. Yo sé que a veces es difícil de creer, por la gran reputación que tiene que Alito Moreno pudiera haber cometido algún delito, pero bueno la fiscalía tendrá que probarlo”.