Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 7

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Autoridades migratorias entregaron hasta el último permiso de 30 días a los extranjeros que el viernes pasado partieron en caravana de Tapachula y otros que se les sumaron, informó Mariana Ramírez, una de los voceros del grupo. Agregó que los últimos 600 documentos fueron entregados la noche del domingo, luego de que los migrantes hicieron labor social, es decir, limpiar toda la estación migratoria , ubicada en Huixtla.

En entrevista telefónica, Ramírez explicó que el pasado 3 de julio como a las 22 o 23 horas, Migración nos dijo que si queríamos los permisos, nos tocaba hacer labor social, que es limpiar toda la estación migratoria, desde las partes internas hasta las externas. Entonces, nos tocó limpiar, asear y ordenar para que ellos nos otorgaran los permisos .