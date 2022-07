Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 8

Madrid. Lucía y Casilda Sánchez, hijas de Paco de Lucía, así como su viuda, Gabriela Canseco, lamentaron la ausencia de una respuesta adecuada de las instituciones españolas respecto al legado del artista, símbolo internacional del país .

El interés por Paco de Lucía es más popular y del pueblo que de las instituciones. Es indiscutible que el mundo se sigue emocionando con él y su música, con una repercusión inmediata, pero a nivel institucional no hay una respuesta adecuada a ese sentir , dijo Lucía Sánchez en entrevista.

Precisamente, las tres herederas ponen de ejemplo la respuesta de público al concierto homenaje Infinito en el Teatro Real, dentro del Universal Music Festival, el próximo sábado 30 de julio. Participará una veintena de artistas que acompañaron en su carrera a De Lucía, como Sara Baras, Miguel Poveda, Niña Pastori, Mariza, Farruquito o Jorge Pardo.

Impulsar su ideología

Este homenaje servirá de punta de lanza para la Fundación Paco de Lucía, que tras tantos años de esfuerzo se pone en marcha con el objetivo de difundir e impulsar la gran ideología del artista: llevar al flamenco al sitio en el que tiene estar dentro de las músicas del mundo, como el jazz .