Defendiendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y estando completamente harto , declaró: “Me niego a vivir en un país amenazado por la supremacía blanca, y no me voy. Así que tenemos un problema. No puedo, en buena conciencia, seguir recibiendo los privilegios de la ‘ciudadanía plena’ en esta tierra, cuando todas sus mujeres y niñas, por decreto judicial, han sido declaradas ciudadanas oficiales de segunda clase sin derechos sobre sus propios cuerpos y reclutadas para una vida de parto forzado en caso de que queden embarazadas y no quieran estarlo.”

Por tanto, el director y creador de podcast anunció: “Hasta que los derechos de las mujeres se hayan restablecido por completo y sus derechos iguales estén consagrados en nuestra Constitución (ahora que los 38 estados requeridos han aprobado la Enmienda de Igualdad de Derechos), no me callaré sobre esto. Si me invitas a cenar eso es todo de lo que voy a hablar. ¡Llévame a tu fiesta y será ‘¡Dobbs, Dobbs y más Dobbs!’, y no me detendré hasta que Roe sea reinstalado y 51 por ciento del Congreso sean mujeres.”

En su declaraciones prometió ayudar a “organizar una campaña masiva de Get Out The Vote (Saca el voto) entre los millones que me siguen en las redes sociales, escuchan mi podcast y leen mi columna Substack. Me uniré a otros para recorrer el país. Ningún candidato obtendrá nuestro apoyo a menos de que firme un compromiso que indique que votará para hacer de Roe vs. Wade una la ley de la tierra; hacer que la manipulación y la supresión de votantes sean ilegales; eliminar la táctica que se emplea en las asambleas políticas u otros cuerpos deliberantes para retardar o impedir los acuerdos aprovechando cualquier oportunidad que se conoce como filibusterismo; actualizar la atención médica universal para todos; aprobar fuertes normas de control de armas, y poner fin a las ejecuciones policiales, así como a los encarcelamientos racistas de ciudadanos negros”.