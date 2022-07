Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 7

Aunque América Varela comenzó a interpretar en teatro a Ana Frank antes de la pandemia, no fue sino hasta experimentar la contingencia sanitaria que la actriz logró sentirse realmente conectada e identificada con su personaje. Sí, siento que antes de 2019 la había contado muy por encimita. Entonces sí me he sentado a reflexionarla. Lo que yo, como actriz, puedo ofrecer, sobre todo a la historia, a mis compañeros y a Ana es estar y vivir lo que sucede sin sacarle, porque a veces pasa con algunas historias como actor, no le quieres entrar , admitió en entrevista.

Varela, quien durante casi un año alternó en el papel de Ana, considera que su aproximación actual se ha vuelto más profunda, especialmente porque ahora comprende mejor las sensaciones que experimenta su personaje. Creo que justamente la pandemia me ayudó a sentirme muchísimo más conectada con esta historia; claro que es totalmente diferente, uno tenía Internet y comida. Sobre todo esa frustración de querer que ya acabe me ayudó más a conectar con ella , puntualizó.

La puesta en escena de El diario de Ana Frank, montada por la compañía de teatro Alejandro Medina Presenta, obliga a los ocho personajes involucrados a estar presentes a lo largo de toda la historia. Como un guiño narrativo a la obra original, los intérpretes deben compartir el mismo espacio, es un pimponeo, toda esta obra es estar ahí, escuchando a tus demás compañeros, porque entre ellos se va generando esta relación y esta energía , describió la actriz.

Pero, a pesar de ser una de las historias más conocidas del Holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, América no considera que El diario de Ana Frank sea una historia sobre el conflicto. Lo que me sirvió mucho más es ver lo sentimental, todo lo que le estaba pasando a ella , explicó Varela. Lo que busca esta obra es reflejar la sensación, los sentimientos que estaban viviendo todos ahí dentro. Creo que más que nada es la transición emocional que ella estaba viviendo .