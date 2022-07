Ricardo Yáñez ya era entonces como el agua, fluía por donde hallaba cauces. Sus primeros lectores agradecíamos y admirábamos la facilidad de sus versos. Se intuía allí mucho trabajo, pero el lector no lo sentía. O no lo sufría. Lo mismo en las rimas, los sonetos, las miniaturas, sus cancioneros, su poderosa poesía en verso largo, no medido ni rimado, pero satisfactoriamente respirado y lleno de hallazgos.

▲ El poeta, captado durante una entrevista en 2014. Foto Marco Peláez

Todos son, o fueron de casa . Pero, discretamente, Yáñez fue por años el poeta de la casa. Entre tanto su obra crecía, vivía. Tallereaba, cantaba y por ahí andaba. Entrado el siglo XXI, en su un tanto impersonal escritorio a media sala de redacción, estuvo Ricardo con silenciosa constancia y nos saludábamos. Éramos vecinos de piso.

Luego vino una interrupción. Acechado por las turbulencias corporales, casi se nos muere o se nos rompe. El deleite de encontrarse hoy con Armadillo, su libro de 2021 editado por Magenta, es doble. Por un lado seguimos ante la facilidad de su trabajada voz, y por otro celebramos al sobreviviente. La finitud de la existencia anda a sus anchas como duda, acento y certidumbre en estos poemas y otros que suelta en redes sociales, pero lo hace con tanta gracia que a veces uno hasta sonríe. No como en las calaveras de Día de Muertos, o sí un poco. Lo dice mejor su poema Dación :

Dueño no soy de mi vida,

de ella el amor se adueñó.

Otro que no fuera yo

quizá se daría a la huida,

pero yo voy de salida,

así que cómo no.

La vida me enamoró

y enamorada me cuida

y he de darle lo que pida

por la vida que me dio.

Ahora anda en una nueva faceta de dibujante e ilustrador, que algo muestra en Armadillo, donde también se acompaña de otras amistades plásticas como Armando Brito, Alec Dempster y Alfredo López Casanova. Ahora resulta que tocan con él un mismo son.

Su vena pedagógica lo lleva desde hace años a reflexionar, suponer y concluir montón de detalles y máximas que ayudan a la poesía para ser, según elabora en la columna Isocronías.

La guía más completa de sus recorridos están en Desandar, amplia selección de sus obras hasta 2014. En sus bastantes páginas el lector puede constatar todo lo aquí dicho y hasta me quedo corto.

En Armadillo, las formas corren saltarinas pero bien ceñiditas, el soneto, la canción, el haikú y sus variaciones, la copla y, por qué no, el verso largo y la casi prosa, la remembranza puntual, la iluminación isocrónica que también es marca de quien donde pone el ojo pone la voz: De la voz hay profesores, / más la maestra es la voz . Cada libro es cada vez Ricardo. No seré yo quien se venga aquí a quejar, si los múltiples caminos de la poesía enseñan: sólo hay uno, el que aún ignoramos .

(Texto leído durante el homenaje a Ricardo Yáñez como protagonista de la literatura mexicana en el Palacio de Bellas Artes, julio 21, 2022.)

Toda la historia del mar

encontré en sólo una perla

que a mi palma vino a dar.

*

Cantar

Al pie de un árbol de limas

lleno de limas y azahares

me dio por cantar cantares.

Corazón, cómo lastimas

y cuántos me das pesares.

Al pie de un verde ciruelo

que verdes ciruelas daba

mi vihuela yo afinaba

y a la vez el desconsuelo

que cierto amor me causaba.

De un manzano iluminado

al pie canté una mañana

y me dije el canto sana

y el corazón despejado

quedó en esa hora temprana.

Al pie de un alto guayabo

que algo torcido creció

di conmigo mismo yo,

de mí mismo di en el clavo

y del gusto no me acabo.

Al pie de un árbol de limas

lleno de luz y de azahares

solté en sueños mis cantares

y en sueños vi que me estimas

a pesar de los pesares.