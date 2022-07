“Si sólo pensamos en la memoria, no es de mucha utilidad si no hay una democratización del conocimiento, del saber, de la literatura y de todo lo que viene. El depósito legal se limitaría a sólo recibir libros, sin poder consultarlos, sería una ley que se quedaría coja. Una biblioteca que tiene libros sin mostrarlos se convierte en museo.

“Cuando vi por primera vez esto, me gustó muchísimo. Es decir que, después de casi seis meses que dura el registro y producción, puedes consultar, prácticamente, cualquier libro que se publicó en México.

“El depósito legal es una figura que existe desde el siglo XVII, donde todas las editoriales que publiquen en el país deben entregar seis ejemplares, dos a cada biblioteca depositaria: la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de México. Antes se apelaba a la buena voluntad, ahora hay una penalización si no se dan.

“Este fallo de la SCJN fue emitido en respuesta a dos amparos, no es un asunto definitivo, aún le falta mucho a este proceso legal para llegar a una conclusión, hay que esperar a que se procesen los aproximadamente 50 amparos que faltan.

Agregó que el problema grave con esta última resolución de la Corte “es que con las nuevas regulaciones se aplicarían parejo tanto para el material físico, como el electrónico. El digital corre más peligro de ser clonado, los físicos no. De acuerdo con las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley General de Bibliotecas, los libros no podrían ser consultados sin un permiso escrito de los autores.

Hay gente que no puede comprarlos, por ello las bibliotecas públicas son un sitio que no cuesta ni un centavo, dónde se pueden revisar los libros que quieran y que tengamos, entre más sean, mucho mejor.

Como ejemplo, el director señaló que el título más consultado de la Biblioteca Vasconcelos es Álgebra de Baldor, una obra “muy cara. Si no se tuviera en la biblioteca, un estudiante no podría cursar las materias de preparatoria o universidad con éxito, porque no tendría el material suficiente.

“Hago mucho hincapié en los libros físicos, porque desde hace 30 años se dice que van a desaparecer y siguen, se venden y compran; es el medio más usado para leer. Esta determinación tendría que haber sido enfocada exclusivamente a los libros digitales.

“Hemos tenido muchas reuniones con la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca del Congreso, con el nuevo director de la Dirección General de Bibliotecas, Rodrigo Borja; con la Cámara Nacional de la Industria Mexicana, la Liga de Editoriales Independientes, entre otros, de allí pudimos recoger que hay una inquietud con el asunto de los materiales digitales.

“La propuesta que consideramos fue dar acceso abierto a los libros físicos y almacenar los electrónicos hasta encontrar una vía para evitar la piratería. No se puede garantizar que ningún sistema de protección cibernética sea completamente infalible. El modelo que estamos pensando es crear una sala del depósito legal, donde se pueda revisar los ejemplares digitales en tablets (sin acceso a Internet).

“Realmente, los piratas no van a la biblioteca a robar un libro, lo consiguen en librerías y lo clonan para venderlo; aquí no hay mucha discusión. Otro argumento de la nueva ley, es que se perjudicaba a las editoriales independientes; sin embargo, ellas son las que más entregan el depósito legal, tienen una mayor intención en difundir sus obras.

“El mercado tiene sus reglas; competir contra las grandes editoriales es muy complicado. La biblioteca se puede volver un terreno mucho más neutro, se organizan espacios para empezar a hablar de un libro y, si no tiene suficiente dinero, puede ir a consultarlo y, si le gusta, ahorrar y conseguirlo.