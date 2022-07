A

los federativos los alcanzó la realidad de forma grotesca, quedaron caricaturizados y en ridículo, pues mientras se ufanaban ante sus pares de Italia de ser una potencia con equipos menores y de hacer estupendo trabajo en fuerzas básicas, unas horas después de tan triunfal actitud, recibieron tremendo puñetazo con la eliminación de la Sub-20… Enmudecieron. De inmediato se buscaron cabezas para ofrecer en bandeja a los furiosos dioses, dueños del balón. Deberían ser las de Gerardo Torrado, director deportivo de selecciones, y la de Yon de Luisa, titular de la Federción Mexicana de Futbol, pero quien se perfila hacia la guillotina es el técnico Luis Pérez.

Grande le quedaron al Borrego Torrado los zapatos que dejó Guillermo Cantú. El ex mediocampista que como jugador intimidaba a los árbitros encarándolos retadoramente, ahora habla quedito, casi no gesticula, no se atrevió a renunciar, como tampoco fue capaz de cuestionar o tocar con el pétalo de una rosa al seleccionador Gerardo Tata Martino ni en los peores momentos del patético camino de calificación hacia Qatar, cuyo boleto se logró porque la mayoría de los rivales de la Concacaf andan peor, están famélicos, sólo por eso.

Prosiguió la larga noche de euforia, risas y fiesta –sobredimensionada por los adelantos hacia 2026 con el anuncio de las sedes–; firma de convenios por doquier, los patrocinadores haciendo fila ansiosos por un espacio, un breve spot en el gran circo. En contraste, lenta y torpe resultó la gestión de juegos de preparación, el Tri, que tiene grilletes para jugar en exclusiva en Estados Unidos, no interesa a los grandes, apenas tendrá como sparrings a Paraguay, Perú, Colombia y Suecia, ninguno será mundialista, por ello están medio deprimidos, y el Tata sólo podrá contar con plantel completo ante los vikingos.

Como mazazo en la cabeza cayó la eliminación de la Sub-20 en Honduras, la deliciosa embriaguez se esfumó. De un plumazo, el equipo quedó marginado del Mundial de Indonesia 2023 y de los Juegos Olímpicos París 2024. Las joyas de las que se habló con orgullo en Italia no aparecieron, no fueron capaces de acertar en los penales, mucho menos de mostrar personalidad y talento. Y es que el técnico Pérez llegó a ciegas, ni siquiera estaba viviendo en México pues tomó cursos en España y dirigió media docena de juegos en el Toledo de la tercera división, su mérito principal fue ser amigo de Torrado, quien sin chistar hizo a un lado a los que se perfilaban para ese cargo.